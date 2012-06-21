Збірна України з легкої атлетики завершила чемпіонат світу-2017 в Лондоні з однією медаллю.
Єдину срібну медаль виборола 19-річна стрибунка у висоту Юлія Левченко. Левченко взяла висоту 2.01 з другої спроби, і тричі побила свій особистий рекорд (
Відзначимо, що в останній день чемпіонату світу у фіналі чоловічих стрибків у висоту виступав українець Богдан Бондаренко, також до медалі в неділю трохи не дотягнув Ігор Главан, який виступав у спортивній ходьбі.
Загальнокомандний медальний залік дуже впевнено виграла збірна США (10 золотих, 11 срібних і 9 бронзових медалей), друге місце у Кенії (5 золотих, 2 срібних і 4 бронзових), а третє місце посіла команда Південної Африки (3 "золота", 1 "срібло" і дві "бронзи").