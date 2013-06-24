Президент України Володимир Зеленський запросив країни світу взяти участь у відбудові України, зазначивши, що обсяг робіт колосальний, бо рф завдала понад $0,5 трлн збитків.

Про це глава держави сказав на Економічному форумі в Давосі, передає Укрінформ.

«Ми пропонуємо світу створити такий прецедент відновлення країни після війни, який продемонструє усім, хто мріє знищити життя сусіда, що війна не дає бажаного результату. Я запрошую вас взяти участь у цій відбудові. Обсяг робіт колосальний, маємо більш ніж пів трильйона доларів збитків, десятки тисяч об’єктів зруйновані, потрібно відбудувати цілі міста, цілі галузі і ми пропонуємо спеціально історично вагому модель відбудови, коли у кожної з країн партнерів, або у міст-партнерів, або компаній-партнерів буде можливість взяти шефство над тим чи іншим регіоном України - містом чи громадою, або галуззю», - сказав Зеленський.

Він нагадав, що вже багато країн обрали для себе конкретний напрямок для шефства при відбудові.

«Завдяки саме такій моделі відносин післявоєнне відновлення може стати швидким, ефективним і якісним. І це дозволить не тільки залучити найкращих світових спеціалістів, архітекторів, інженерів, будівельників, розробників, менеджерів, інших, але й стане найбільшою в Європі за увесь час після Другою світової війни можливістю для стрибка, для економічного стрибка», - сказав Президент.

Зеленський подякував Швейцарії за проведення у липні конференції в Лугано, яка буде присвячена питанням відновлення України після війни, та висловив сподівання, що до початку цієї конференції держави-партнери України та міжнародні партнери вже сформують свої пакети пропозицій.

Також Президент наголосив, що має бути прецедент і покарання агресора і інвестиції у мирне життя.

«Російські активи, які розкидані різними юрисдикціями, мають бути знайдені, арештовані чи заморожені, а потім конфісковані і направлені в спеціальний фонд, з якого усі, хто постраждав від цієї війни, зможуть отримати компенсацію. Звичайно, це не просто, але після цього точно не залишиться мотивації у різних агресорів робити те, що зробила і продовжує робити росія. Якщо агресор втрачає все, то це точно позбавляє мотивації розпочинати війну», - сказав Зеленський.

У Давосі з 22 по 26 травняпроходить Всесвітній економічний форум. Ця перша за понад два роки очна зустріч присвячена темі "Переломний момент історії: Державна політика та бізнес-стратегії". На форумі розглядатимуть глобальні проблеми і пошук рішень найнагальніших викликів, включаючи поточну пандемію COVID-19, війну в Україні, геоекономічні потрясіння та зміни клімату.