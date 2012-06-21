Верховна Рада встановила поглиблення співробітництва України з НАТО з метою набуття членства в Альянсі в якості основи для зовнішньої політики.
За відповідний законопроект №6470 про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо зовнішньополітичного курсу України проголосували 276 депутатів.
Як йдеться в пояснювальній записці, новий закон вносить необхідні для вступу в НАТО зміни в закони України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" та "Про основи національної безпеки України".
Автори законопроекту вважають, що прийняття цього закону сприятиме розширенню та поглибленню співробітництва України з НАТО, зміцнення національної безпеки держави, а також призведе до гарантії суверенітету і територіальної цілісності країни.