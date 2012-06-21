7 квітня Пенсійний фонд почав виплачувати 500 гривень компенсації за поточний місяць пенсіонерам, вік яких перевищує 80 років, а розмір пенсії – не більше 9205 гривень на місяць.
Якщо виплата нараховується за Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а її отримувачі – чоловіки мають страховий стаж не менше 25 років та жінки – 20 років, їхня мінімальна пенсійна виплата відтепер не може бути меншою за 2,6 тисячі гривень.
Фахівці ПФ провели відповідні перерахунки для майже 1,5 тисячі літніх людей. Усі необхідні виплатні відомості передані до банків та відділень Укрпошти.
Від 7 квітня компенсації за поточний місяць почали отримувати ті, у кого дата виплати пенсії – по 7 число включно. Решті людей старше 80 років ці гроші виплатять у визначену їм дату отримання пенсії, тобто разом із нею.
Якщо нині ваш вік трохи менший за 80+, то відповідну компенсацію ви зможете отримувати, набувши належного віку.
Фахівці Пенсійного фонду вкотре нагадають, що пенсії та компенсації надійдуть їхнім одержувачам на рахунки в уповноважених банках або листоноші Укрпошти доставлять їх безпосередньо додому.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»