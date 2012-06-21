Асоціація «Укравтопром» підвела підсумки продажів користованих легкових автомобілів. За підсумками перших п'яти місяців нинішнього року їх частка на первинному ринку України склала 38% або 18,2 тисячі зареєстрованих авто.
Це майже в шість разів більше, ніж за той же період минулого року, повідомляє avtoblog.ua.
Зростання продажу вживаних автівок спостерігалося в травні. За останній весняний місяць на облік поставили 4 522 легкових автомобілі з пробігом. Це у 20 разів більше, ніж в травні 2016 року. Цікаво, що українці протягом усіх п'яти місяців, купляли автомобілі здебільшого тих самих марок.
Першу позицію в п'ятірці лідерів займає Renault. Тільки в травні було зареєстровано 886 автомобілів з пробігом. Це 56% від загального обсягу всіх зареєстрованих легкових автомобілів Renault (решта придбаних - нові).
На другій позиції з результатом 782 одиниці Volkswagen і це дві третини всіх реєстрацій авто цієї марки.
Третє місце з результатом 573 одиниці утримує Skoda. Співвідношення нових і вживаних автомобілів цієї марки в травні склало 49/51.
Четверте місце утримує Opel. 94% (392 шт.) травневого продажу цього бренду склали вживані автівки.
На п'ятому місці рейтингу популярності іномарок з пробігом – Nissan. Автомобілям цієї марки віддали перевагу 247 осіб. Це 42% від внутрішньобрендових продажів.