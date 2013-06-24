Кожен українець і українка мають отримувати якісну безбар’єрну послугу у власній громаді. Відчути та побачити, що позитивні зміни відбуваються в кожному місті та селі. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час підсумкового засідання Ради безбар’єрності, що відбулося за участі першої леді України Олени Зеленської та Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

«Безбар’єрність сьогодні — це нагальна необхідність для мільйонів українців, людей різних вікових груп, професій, соціального походження. Особливо акцентуємо на потребах наших захисників. Наш обов’язок — усунути для них усі перешкоди, які стримують адаптацію, реабілітацію та самореалізацію», — зазначив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, 2023 року уряд доклав багато зусиль для втілення проєктів безбар’єрності. Насамперед Міністерство цифрової трансформації запровадило європейські стандарти цифрових комунікацій державних органів. Тепер їх реалізують на практиці в усіх державних цифрових сервісах. Крім того, Міністерство економіки започаткувало програму компенсацій роботодавцям, які облаштували робоче місце для фахівця з інвалідністю.

«Безбар’єрність під час проходження ВЛК. Крім електронної черги та цифровізації документів уряд спрямував кошти на заходи зі створення безбар’єрного середовища. Доступність у військово-лікарських комісіях буде непорушним правилом всюди на всіх етапах проходження процедур», — підкреслив Прем’єр-міністр.

«Можна сказати: війна, що ви хочете? Бар’єрів стало більше — і фізичних, і з пересуванням та доступністю, і економічних — безробіття, і соціальних — велике навантаження на всіх. Але це не аргумент, бо кожне життя цінне. І його якість має значення. Ми не обираємо часи, в які нам жити, але можемо боротися», — сказала Олена Зеленська.

«Спільно з урядом український парламент готовий до розроблення та підтримки законопроєктів, які стосуються формування принципів і норм безбар’єрності. До прикладу, нині у Верховній Раді України до другого читання готують законопроєкти про працевлаштування фахівців з інвалідністю та про освіту дорослих. Їх визначено як євроінтеграційні, тож вони мають пріоритетний характер. Але найголовніше, щоб реалізацію інтересів осіб з інвалідністю було враховано не лише на рівні нормотворення, а й на рівні впровадження а життя законів», — зазначив Руслан Стефанчук.

Серед іншого Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури продовжує оновлювати державні будівельні норми з урахуванням вимог безбар’єрності. Як зауважив Денис Шмигаль, цього року ухвалено норми для лікарень, сховищ і укриттів, вимоги до тимчасових споруд: «Це лише початок. Відбудова всіх об’єктів відбуватиметься згідно з європейськими стандартами облаштування просторів».

Прем’єр-міністр зазначив, що Міністерство охорони здоров’я продовжує системно, крок за кроком, запроваджувати активну доказову реабілітацію. МОЗ працює над законопроєктом, який докорінно змінить шлях людини після травми або поранення від лікарняного ліжка до відновлення якості життя. Це зокрема можливості для гідної роботи, якісної освіти, системної підтримки.

Денис Шмигаль подякував першій леді України Олені Зеленській за її залученість та постійне висвітлення теми безбар’єрності в Україні й за кордоном. Він також висловив вдячність міжнародним партнерам та громадським організаціям за конструктивний діалог і дієву допомогу.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Довідково

Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору до 2030 року ініціювала перша леді України Олена Зеленська. Стратегію спрямовано на формування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної тагромадянської,економічної й освітньої безбар’єрності для всіхгрупнаселення.