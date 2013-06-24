Українці на ТОТ і за кордоном можуть звернутися за безоплатною правовою допомогою онлайн. Скористатися такою послугою зможуть соціально незахищені верстви населення, перелік яких визначенийу ст. 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Про це повідомляє Урядовий портал.

При цьому громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за межами країни, можуть отримати безоплатну первинну або вторинну правничу допомогу дистанційно.

Щоб отримати роз’яснення з правових питань чи скористатися послугами юриста для складання процесуальних документів або представництва інтересів у суді, достатньо надіслати заяву на електронну адресу центру з надання БПД.

Відповідний порядок надання допомоги був затверджений наказом Міністерства юстиції України від 21 серпня 2023 року № 2994/5.

Як дистанційно отримати правничу допомогу, можна ознайомитись у наведеній інфографіці: