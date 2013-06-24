Цифровізація відновлення — один з пріоритетів роботи Мінцифри. З першого місяця повномасштабного вторгнення ми додали в Дію можливість надіслати повідомлення про пошкоджене чи зруйноване майно. За весь час надійшло понад 535 тисяч повідомлень. Уся отримана інформація надходить і зберігається в Реєстрі пошкодженого й знищеного майна, який став фундаментом для цифровізації відбудови України. Цифровізація відновлення — один з пріоритетів роботи Мінцифри. З першого місяця повномасштабного вторгнення ми додали в Дію можливість надіслати повідомлення про пошкоджене чи зруйноване майно. За весь час надійшло понад 535 тисяч повідомлень. Уся отримана інформація надходить і зберігається в Реєстрі пошкодженого й знищеного майна, який став фундаментом для цифровізації відбудови України. Про це повідомляє Урядовий портал.

травня запрацювала програма єВідновлення, завдяки якій українці можуть отримати кошти на ремонт житла чи компенсацію за зруйноване під час бойових дій майно. Про цифровізацію відбудови та технології на фронті в ефірі телемарафону розповів Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«єВідновлення — одна з найскладніших послуг, яку ми запустили. Людина подає заяву в Дії, паралельно відбувається перевірка даних по багатьох реєстрах. Далі інформація обробляється, зберігається, логується з електронним підписом. Це ціла цифрова екосистема — від Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна до можливості подати заяву через Дію. Загалом вже 50 тисяч українців подали заяви про отримання коштів на ремонт житла. 19,3 тисячі з них отримали виплати на суму 1,5 млрд грн. Також маємо 4,2 тисячі заяв про отримання компенсації за зруйноване майно», — зазначив Михайло Федоров.

Віце-прем’єр-міністр розповів, що команда Мінцифри постійно працює над тим, щоб покращити і спростити отримання послуг. Також аналізуємо, що варто змінити законом чи нормативно-правовим актом, щоб українці отримували ще зручніші сервіси, а всі процеси були зрозумілими й прозорими.

Загалом цифровізація будівництва розпочалася ще у 2019 році й показала антикорупційний ефект. Завдяки впровадженню е-системи у сфері будівництва держава економить 3 млрд щорічно. Щоб удосконалити цифровізацію сфери будівництва, разом з Мінінфраструктури розробили законопроект 5655. Він покращує цифрові сервіси, які добре себе зарекомендували.

Окрім цього, в ефірі Михайло Федоров розповів про використання безпілотників на фронті, навчання операторів та ефективність роботи ударних рот БПЛА Армії дронів.

«Цього тижня отримали 5 тисяч FPV-дронів від операції “Єдність”. Це спільний збір від UNITED24, фонду “Повернись живим” та monobank, під час якого зібрали 235 млн грн. Усі дрони потрапляють на фронт уже з боєприпасами, тож кожен безпілотник готовий до використання. Ще 5 тисяч дронів з цієї партії надійдуть зовсім скоро», — сказав Михайло Федоров.

З травня запрацювала програма єВідновлення, завдяки якій українці можуть отримати кошти на ремонт житла чи компенсацію за зруйноване під час бойових дій майно. Про цифровізацію відбудови та технології на фронті в ефірі телемарафону розповів Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«єВідновлення — одна з найскладніших послуг, яку ми запустили. Людина подає заяву в Дії, паралельно відбувається перевірка даних по багатьох реєстрах. Далі інформація обробляється, зберігається, логується з електронним підписом. Це ціла цифрова екосистема — від Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна до можливості подати заяву через Дію. Загалом вже 50 тисяч українців подали заяви про отримання коштів на ремонт житла. 19,3 тисячі з них отримали виплати на суму 1,5 млрд грн. Також маємо 4,2 тисячі заяв про отримання компенсації за зруйноване майно», — зазначив Михайло Федоров.

Віце-прем’єр-міністр розповів, що команда Мінцифри постійно працює над тим, щоб покращити і спростити отримання послуг. Також аналізуємо, що варто змінити законом чи нормативно-правовим актом, щоб українці отримували ще зручніші сервіси, а всі процеси були зрозумілими й прозорими.

Загалом цифровізація будівництва розпочалася ще у 2019 році й показала антикорупційний ефект. Завдяки впровадженню е-системи у сфері будівництва держава економить 3 млрд щорічно. Щоб удосконалити цифровізацію сфери будівництва, разом з Мінінфраструктури розробили законопроект 5655. Він покращує цифрові сервіси, які добре себе зарекомендували.

Окрім цього, в ефірі Михайло Федоров розповів про використання безпілотників на фронті, навчання операторів та ефективність роботи ударних рот БПЛА Армії дронів.

«Цього тижня отримали 5 тисяч FPV-дронів від операції “Єдність”. Це спільний збір від UNITED24, фонду “Повернись живим” та monobank, під час якого зібрали 235 млн грн. Усі дрони потрапляють на фронт уже з боєприпасами, тож кожен безпілотник готовий до використання. Ще 5 тисяч дронів з цієї партії надійдуть зовсім скоро», — сказав Михайло Федоров.