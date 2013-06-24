Міністерство соціальної політики активно працює над тим, аби всі громадяни, незалежно від місця їх знаходження (перебування на ТОТ, вимушеного переміщення в середині чи поза межі України) мали доступ до соціальної підтримки та пенсійних виплат. Про це повідомляє Урядовий портал.

За ініціативи Мінсоцполітики, Уряд ухвалив декілька рішень, які значно розширюють можливості громадян для подання заяв на зміну способу виплат (з «Укрпошти» на банківські картки), а також для проходження фізичної ідентифікації для отримання виплат.

Перше рішеннястосується одержувачів пенсії, які проживають на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, і яким АТ «Укрпошта» не мала можливості їх доставляти.

Відтепер такі громадяни зможуть віддалено подати заяву до Пенсійного фонду України для того, аби виплата пенсій їм здійснювалась на банківську карту. Для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис «Дія.Підпис».

Також, якщо через відсутність можливостей доставляти пенсію громадянам було припинено виплату пенсії, поновити її можна буде також віддалено. Для цього потрібно подати заяву через веб-портал Пенсійного фонду України із використанням “Дія.Підпис” або провести відеоконференцзв’язок з органами Пенсійного фонду України.

Друге рішеннястосується осіб, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи ДО введення воєнного стану в Україні. На відміну від інших отримувачів соціальних виплат, такі громадяни з моменту початку карантину, зумовленого COVID-19, не проходили обов’язкову періодичну фізичну ідентифікацію. Для того, аби полегшити для них можливості її проходження після карантину, рішенням Уряду розширено шляхи проходження такої ідентифікації.

Так, відтепер фізичну ідентифікацію можна пройти, (1) авторизувавшись в особистому електронному кабінеті ПФУ із використанням “Дія.Підпис”, (2) або ж за допомогою відеоконференцзв’язку із співробітником ПФУ, або (3) для тих громадян, які знаходяться за кордоном - в консульській установі.

Також для них продовжено період, протягом якого потрібно пройти фізичну ідентифікацію: тепер це треба зробити до 31 грудня 2023 року.

У цей період виплата пенсії та соціальної допомоги НЕ припинятиметься. Відтак, громадяни матимуть можливості для того, аби підтвердити, що виплати отримують саме вони, що є важливою вимогою для забезпечення ефективності управління коштами державного бюджету та Пенсійного фонду України.