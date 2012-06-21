Національний антидопінговий центр України приєднується до вимог 19 національних антидопінгових державних організацій щодо відсторонення Росії від усіх міжнародних змагань. Про це повідомляє офіційний сайт НАДЦУ.
Як відомо, 10 січня 2017 року в Дубліні (Ірландія) завершив роботу спеціальний саміт Національних антидопінгових організацій (НАДО).
На ньому було обговорено другу частину звіту пана Макларена щодо розслідування факту системного державного сприяння використанню допінгу в російському спорті.
«У світлі наведених у звіті фактів лідери низки НАДО закликали усунути всі російські спортивні організації від міжнародних змагань (з наданням можливості російським спортсменам виступати як нейтральні атлети за умови виконання ними певних вимог); крім того, запропоновано оголосити мораторій на проведення будь-яких міжнародних змагань на території Російської Федерації у майбутньому, а також скасувати проведення вже призначених міжнародних змагань», — йдеться у зверненні.
Зазначається, що відповідні прес-релізи нині розміщено на сайтах національних антидопінгових організації Австрії, Бельгії, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, країн Південної Африки, Польщі, Словенії, США, Фінляндії, Франції, Хорватії, Швейцарії, Швеції та Японії.
«Мінмолодьспорту та Національний антидопінговий центр України категорично засуджують грубі порушення міжнародних антидопінгових правил, принципів чесної гри, моральних та етичних норм спорту, які здійснювалися Росією на державному рівні.
Національний антидопінговий центр України приєднується до заклику зазначених країн щодо усунення російських спортивних організацій від міжнародних змагань і запровадження мораторію на проведення міжнародних змагань на території РФ, а також схвалює всі дії ВАДА та підтримує створення незалежного органу з тестувань», — додається у заяві організації.
Відповідного листа від НАДЦ України офіційно надіслано до Інституту національних антидопінгових організацій (ІНАДО).
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»