Вітчизняні розробники зібрали 270 тис. доларів на проект виробництва мініатюрного гаджета, який перетворює промовлені вголос думки на зручні для використання файли-нотатки. Пристрій, найпевніше, вироблятимуть за кордоном. Про це передає УНН з посиланням на «Радіо Свобода».
«Наразі нам не вдалося саме в Україні налагодити виробництво. Східна Європа має цікаві можливості з виробництва. Але перевага Китаю насправді не тільки економічна, а й та, що вони дуже легко можуть підстрахувати», — розповів засновник компанії-розробника Назар Федорчук.
Гаджет під назвою «Senstone» дозволяє робити текстові нотатки, не беручи до рук мобільного телефона. Він активується простим натисканням. Також його можна прикріплювати до одягу або носити як аксесуар на зап’ястку.
Розробники обіцяють, що пристрій зможе працювати й окремо від мобільного: у такому режимі він зберігає інформацію на власний носій і пізніше синхронізує її з мобільним телефоном власника. Гаджет сумісний з Android та iOS пристроями.
Цікаво, що автори ідеї змогли залучити у 5 разів більше коштів, ніж планували. Очікується, що ті, хто зробили внески, почнуть отримувати Senstone наприкінці літа або на початку осені.