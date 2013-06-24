Міністерство енергетики і Світовий Конгрес Українців уклали Меморандум про взаєморозуміння для співпраці, яка зробить енергетичну систему України більш стійкою. Документ підписали міністр Герман Галущенко і президент Світового Конгресу Українців Павло Ґрод.

Сторони домовилися про співпрацю під час пошуку енергетичного обладнання, необхідного для заміни пошкодженого внаслідок бойових дій. Також співпрацюватимуть у питаннях залучення фінансування з державних та приватних джерел для підтримки й відновлення енергомережі.

Герман Галущенко подякував представникам організації за допомогу українській енергетиці й підкреслив, що Міненерго відкрите для співпраці.

Павло Ґрод розповів, що Світовий Конгрес Українців започаткував платформу Energize Ukraine. «Сьогодні анонсуємо пожертву від американської компанії — 1000 сонячних панелей, які передамо в Україну від імені СКУ. Ці панелі спрямують на побудову сонячних електростанцій у лікарнях. Це перша частина початкового пакета допомоги ув межах платформи Energize Ukraine», — зазначив він.