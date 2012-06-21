Українці вдало стартували на 29-й літній Всесвітній Універсіаді, що проходить цими днями в тайванському Тайбеї (КНР). У другий змагальний день нашим спортсменам-студентам вдалося зібрати повний комплект нагород, здобувши «золото», «срібло» та дві «бронзи». Першим українським чемпіоном Універсіади — 2017 став плавець Михайло Романчук (на знімку). Наш співвітчизник був найшвидшим у плаванні вільним стилем на дистанції 400 метрів, подолавши її за 3 хв. 45,96 с.
Срібним призером змагань стала чоловіча збірна зі спортивної гімнастики. Олег Верняєв, Ігор Радивілов, Петро Пахнюк, Владислав Грико та Євгеній Юденков у фіналі командного турніру набрали 257,900 бали, обійшовши росіян та поступившись лише спортсменам з Японії.
Дзюдоїст Андрій Колесник, який відкрив медальний залік збірної, у «малому» фіналі переміг представника Бразилії Руана да Сильву та став володарем бронзової нагороди.
Також на третю сходинку в особистому заліку піднялася Ксенія Пантелєєва.
Універсіада — 2017 триватиме до 30 серпня. І, сподіваємося, українська збірна подарує нам чимало яскравих переможних миттєвостей.