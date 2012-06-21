Державний Прапор України – це символ державності і незалежності, символ незламності духу та символ нашого права на демократію і вільний вибір. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час урочистої церемонії підняття державного прапора на площі перед будівлею Кабінету Міністрів. Церемонія стала частиною великої акції, в рамках якої український стяг провезли по чотирьох континентах і виставляли в урядових будівлях, громадських осередках, на площах великих і маленьких міст.
«У переддень свята Незалежності ми відзначаємо особливий день – День Державного Прапора України. Це символ нашої державності і незалежності, символ незламності духу і права на демократію та вільний вибір», – зазначив Володимир Гройсман.
Він наголосив, що саме під цим прапором ми захищаємо і стверджуємо незалежність.
«Хочу подякувати волонтерам всього світу, які провезли український прапор багатьма країнами, подякувати воїнам, які захищають нашу територіальну цілісність. Прапор має стати символом миру та економічного успіху, верховенства права, символом рівноправного члена ЄС та НАТО. Хочу подякувати кожному українцю, який тримає синьо-жовтий прапор у серці», – сказав Прем’єр-міністр.