Уряд ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних у Трембіті. Раніше українці не знали, що відбувається з їхніми даними в державних реєстрах, — тепер це зміниться. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Що це означає?
- Кожен факт обміну даними українців між державними органами буде зафіксований.
- Українці будуть отримувати сповіщення у застосунку Дія про те, хто та з якою метою звертався до їх даних у реєстрах.
Для чого це потрібно?
- Прозорість — громадяни бачитимуть, як держава працює з їхніми даними.
- Захист — додаткова гарантія від зловживань посадовців.
- Європейські стандарти — Україна впроваджує кращі практики захисту даних, що діють у країнах ЄС.
Як це працюватиме?
Якщо державному органу потрібні ваші дані під час надання послуги або виконання повноважень, він робить запит у реєстрі. Трембіта зафіксує цей факт — і ви отримаєте сповіщення у Дії з усіма деталями: хто, коли й навіщо.
Зверніть увагу: це не стосується випадків, пов’язаних з розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.
Розвиваємо Трембіту за підтримки проекту Європейського Союзу DT4UA, що впроваджує Академія електронного управління. Про запуск нового функціоналу повідомимо згодом, слідкуйте за оновленнями.