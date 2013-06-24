Уряд ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних у Трембіті. Раніше українці не знали, що відбувається з їхніми даними в державних реєстрах, — тепер це зміниться. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Що це означає?

  • Кожен факт обміну даними українців між державними органами буде зафіксований.
  • Українці будуть отримувати сповіщення у застосунку Дія про те, хто та з якою метою звертався до їх даних у реєстрах.

Для чого це потрібно?

  • Прозорість — громадяни бачитимуть, як держава працює з їхніми даними.
  • Захист — додаткова гарантія від зловживань посадовців.
  • Європейські стандарти — Україна впроваджує кращі практики захисту даних, що діють у країнах ЄС.

Як це працюватиме?

Якщо державному органу потрібні ваші дані під час надання послуги або виконання повноважень, він робить запит у реєстрі. Трембіта зафіксує цей факт — і ви отримаєте сповіщення у Дії з усіма деталями: хто, коли й навіщо.

Зверніть увагу: це не стосується випадків, пов’язаних з розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.

Розвиваємо Трембіту за підтримки проекту Європейського Союзу DT4UA, що впроваджує Академія електронного управління. Про запуск нового функціоналу повідомимо згодом, слідкуйте за оновленнями.