Національний банк України планує зменшити обмеження на продаж валюти фізичним особам. Про це під час засідання Комітету ВР з питань фінансової і політики та банківської діяльності повідомив перший заступник голови НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.
«Продаж валюти населенню сьогодні —у нас еквівалент 500 дол. Ми плануємо цей поріг підняти до суми, що не підпадає під фінмоніторинг, —до 150 тис. (грн —ред.)», —сказав Я.Смолій.
Варто зазначити, що наразі фізичні особи можуть в день придбати валюту на 12 тис. грн, а планується збільшення цієї суми до 150 тис. грн на день.
У свою чергу, заступник голови НБУ Катерина Рожкова зазначила, що в рамках валютної лібералізації НБУ поступово скасовуватиме всі тимчасові обмеження.
«Ми повинні поступово скасовувати тимчасові обмеження», —сказала К.Рожкова.
Разом з тим, у рамках лібералізації валютних операцій, планується надання дозволу фізичним особам інвестувати за кордон сумми до 50 тис. євро.
Раніше голова НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що після отримання чергового траншу Міжнародного валютного фонду Національний банк України пом’якшить валютне регулювання.