Використовуйте воду тільки з безпечних джерел! Закликаємо утриматися від споживання та використання неочищеної води з акваторії Дніпра та інших водойм на територіях, що найбільше постраждали від російського теракту на Каховській ГЕС. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Передусім йдеться про Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську та Одеську області.

Це пов’язано з тим, що через затоплення полів, каналізаційних споруд, кладовищ та домогосподарств вода має високий рівень забруднення. Наприклад, у поверхневих водоймах уже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників. Тому таку воду в жодному випадку не можна використовувати, оскільки це може призвести до виникнення гострих кишкових інфекцій.

Просимо уникати:

купання у водоймах;

забору води для споживання та господарських потреб;

напування тварин;

вилову риби.

Від цього залежить здоров’я та життя ваші, а також ваших близьких!

Нагадуємо, на постраждалих територіях посилено епідемічний нагляд. Використовувати можна лише бутильовану та привозну воду, а також також ту, що подається централізовано через систему водопостачання.