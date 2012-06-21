У неділю, 17 вересня, у Володимирі-Волинському, що на Волині, відбудеться гастрономічний фестиваль «Смаковиця по-володимирськи», що розшукує людей, прізвища яких пов’язані з їжею. Про це повідомляється на сайті Володимир-Волинської міськради.
«Якщо ви пишаєтеся тим, що носите «смачне» прізвище, для прикладу, Куліш, Мамалига, Вареник, Калита, Паляниця чи будь-яке інше — вам негайно до нас на гастрономічний фестиваль «Смаковиця по-володимирськи»! Використайте свій шанс отримати життєво необхідний суперприз, який урочисто вручать 17 вересня на найсмачнішій події нашого міста», — йдеться в публікації.
Першим п’ятьом зареєстрованим учасникам організатори обіцяють гарантований дружній шарж від місцевого майстра пензля Валерія Приступи.
У межах фестивалю передбачено частування стравами й володимирськими смаколиками від місцевих кухарів, гастрономічні майстер-класи, кулінарні посиденьки, лотерея, аукціон, ярмарок хенд-мейду. Також захід запропонує концертно-розважальну програму для дітей і дорослих.