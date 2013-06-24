Мільйони українців проживають за кордоном через повномасштабну війну, багато з них там працюють і набувають страховий стаж. Завдяки прийнятому раніше законута постановірозробленій Мінсоцполітики, відтепер стаж, який українці набувають за кордоном, буде включено для визначення права на пенсію за віком в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

До цього часу в Україні діяла норма, що до обрахунку стажу для призначення пенсії враховувався тільки стаж, набутий в Україні. Виключення становили країни, з якими Україна мали ратифіковані угоди щодо врахування стажів.

Минулого року народні депутати ухвалили закон, розроблений Мінсоцполітики, який запровадив так звану пропорційну систему обрахування стажу. Закон впроваджує, що для всіх країн застосовуються однакові правила: розмір пенсії українців залежатиме від страхових внесків, сплачених в Україні, але водночас, якщо людина працювала за кордоном, то її стаж буде враховуватися при визначенні права на пенсію.

Наприклад, якщо людина пропрацювала в Україні 25 років і ще 5 років – за кордоном, до прийняття Закону – вона б не мала права на призначення пенсії за віком. Тепер – вона зможе включити ці 5 років страхового стажу за кордоном до свого стажу в Україні.

Зараз Уряд ухвалив постанову, яка регламентує правила врахування цього стажу.

Незалежно від того, чи укладено з країною угоду про взаємне визнання стажу, якщо стаж враховувався в стаж за кордоном (і це підтверджується документами), він буде враховуватися для визначення права на пенсію і в Україні.

«Ми прагнемо забезпечити справедливість у питанні призначення та нарахування пенсій українцям. Нам важливо, щоб люди, які працюють, мали право на пенсію. Тому змінюємо законодавство у відповідь на виклики часу і потреби людей, врегульовуємо питання стажів, набутих за кордоном, впроваджуємо зміни, які мають зробити пенсійну систему більш справедливою, а пенсії – гідними», – підкреслила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

«Це рішення має ключове значення для визначення права на призначення пенсії за віком, адже дає змогу враховувати весь період трудової діяльності українців, які офіційно працювали за межами нашої країни. Таким чином Україна визнає внесок своїх громадян, які працювали за кордоном, зберігали зв’язок із Батьківщиною та планують або вже повернулися додому», – зазначив Віце-прем’єр-міністр України – міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

Також прийняте рішення Уряду врегульовує проблему, з якою зіткнулися громадяни, які набували свій стаж в росії і білорусі. Нагадаємо, що раніше діяла норма, відповідно до якої, щоб отримати в Україні пенсію, треба було надати довідку, що людина не отримує пенсію в рф чи білорусі. З початком повномасштабної війни будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена. Через це українці, які працювали в цих країнах, не могли отримати право на призначення пенсії.

Прийнята постанова визначає, що людина може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів рф чи білорусі, і це є її юридичною відповідальністю про надання правдивої інформації. Такого засвідчення людиною, що вона не отримує пенсію поза Україною, буде достатньо для призначення пенсії в Україні.

Нагадаємо, що тривалість страхового стажу напряму впливає на розмір майбутньої пенсії. Чим довше людина сплачує страхові внески і чим більшим є їхній розмір, тим більшою буде пенсійна виплата.

Вік виходу на пенсію залежить від тривалості страхового стажу. У 2025 р. для призначення пенсії за віком: