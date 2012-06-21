Українці у Польщі тепер отримують більшу заробітну плату. Після запровадження безвізового режиму з Євросоюзом годинні ставки зросли майже вдвічі. Про це повідомляють представники польської рекрутингової фірми Upper Job, передає «Польське радіо».
Раніше годинні ставки були на рівні 9-10 злотих, зараз – 14-25 злотих за годину. Особливо це стосується штукатурів, мулярів, кухарів і працівників готелів.
У середньому українці, які займаються фізичною працею, хочуть заробляти на 33% більше, ніж раніше.
Це пов'язано з тим, що українські працівники зацікавились німецьким ринком праці. Там вони можуть заробити учетверо більше, ніж у Польщі.
Для заохочення українців польські працедавці почали пропонувати додаткові бонуси. Частіше надають їм безкоштовне житло. Це дозволяє економити від 300 до 500 злотих.