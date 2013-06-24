Рішення Уряду направлені на завершення реформи надрокористування в країні і не вводять нових правил для тих, хто користується такою водою у побуті. На цьому наголосив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час спілкування з журналістами у прямому ефірі телемарафону «ЄдиніНовини», передає Урядовий портал.

За словами Міністра, створення цифрового Державного реєстру артезіанських свердловин необхідне для обліку, систематизації та актуалізації даних. Адже до цього часу така інформація окремо збиралася і акумулювалася у різних державних органах.

«Наразі маємо на меті систематизувати всі дані в єдиному цифровому форматі. Таким чином держава розумітиме скільки таких свердловин по країні, де вони знаходяться і в якому стані. Надзвичайна ситуація в Херсонській і Миколаївській областях показала наскільки важливим це є для швидкого прийняття рішень і забезпечення людей водою», – зазначив Руслан Стрілець.

За його словами, наразі в державному реєстрі обліковується понад 10 тисяч свердловин.

Міністр звернув увагу, що облік свердловин, плата за користування водою та зобов’язання отримувати дозвільні документи стосуються виключно бізнесу. Ці вимоги існували ще задовго до впровадження реформи. Єдине, що наразі змінюється для суб’єктів господарювання – формат взаємодії з державою. Він стає простим, цифровим, зручним.