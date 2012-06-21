14 медалей здобула збірна України на «Іграх Нескорених» у канадському Торонто: 8 золотих, 3 срібні та 3 бронзові. Одразу 4 золоті медалі здобув армієць Павло Будаєвський.
Павло Будаєвський плаванням займався ще змалку. Утім цього разу змагатися довелося у складніших умовах. Справа в тому, що у 2014-му під Іловайськом Павло був поранений у плече, куля зачепила суглоб і м'язи. Саме думки про те, що він невдовзі повернеться до басейну, підняли чоловіка з лікарняного ліжка. Про це він зізнався журналістам «5 каналу» ще до змагань у Канаді.
«Ми повинні працювати, розвиватися і мріяти. Якщо усе це співпадає і виконується, то, вважаю, що мрія буде здійснюватися», – поділився Павло Будаєвський.
За один день Павло виборов чотири «золота». У запливах на всі дистанції – 50 та 100 метрів вільним стилем, 50 метрів на спині і 50 метрів – брасом. Тепер Павло Будаєвський – найрезультативніший спортсмен Національної збірної «Ігор Нескорених».
Загалом за тиждень Національна збірна Нескорених виборола 14 медалей: 8 золотих, 3 срібні та 3 бронзові. Половину з них українські нескорені здобули в останній день змагань.
У понеділок, 2 жовтня, збірна повертається в Україну. Зустрічати і вітати переможців будуть в терміналі аеропорту «Бориспіль» приблизно о 16:00.