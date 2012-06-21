Співзасновник стартапу GitLab 29-річний харків’янин Дмитро Запорожець потрапив у знаменитий список Forbes 30 Under 30 в категорії Enterprise Tech.
В одному переліку з ним — засновники, менеджери, інженери, дослідники з таких компаній, як Slack, Linledin, IBM, Dropbox, SpaceX, повідомляє медіа-портал української діаспори.
Цього року на 600 місць — 20 категорій по 30 людей — претендувало близько 15 000 номінантів, а це майже 4-відсотковий поріг входу.
Як зазначають укладачі, потрапити до рейтингу цього разу було важче, ніж вступити до Стенфорду або Гарварду.
Торік команда GitLab брала участь в зимовій програмі легендарного інкубатора Y Combinator (сервіс був прибутковим ще до акселерації і прийшов в інкубатор за досвідом).
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»