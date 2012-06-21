Рахунок перемог на «Іграх нескорених», які нині проходять у канадському місті Торонто і триватимуть до 30 вересня, відкрив українець. Офіцерові Національної поліції Сергієві Торчинському 29 років. Він ветеран АТО. Був поранений осколком в шию під час запеклих боїв за Савур-Могилу у серпні 2014 року.
Це вже після лікування і реабілітації Сергій став патрульним поліцейським. Бронзову нагороду він здобув на «Іграх нескорених» за третій результат у секторі штовхання 6-кілограмового ядра. Його результат — 13,71 метра. Це навіть кращий результат, ніж під час тренувань. На Сергієвій сторінці на офіційному сайті змагань є кілька рядків про його сподівання на майбутнє. «Він мріє, що після «Ігор нескорених» в Торонто українськими військовими пишатимуться не лише в рідній країні, а й в усьому світі». Нехай твої мрії здійснюються, наш переможцю!
Ольга ПРИЙМАК
для «Урядового кур’єра»