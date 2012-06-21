Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганес Ган вважає, що Україна має лише рік на проведення ключових структурних реформ.
Про це він заявив на прес-конференції в Києві, повідомляє кореспондент «Європейської правди».
«У нас лишилося часу до середини літа наступного року. Потім ми увійдемо у стан, коли настрої формуватиме передвиборчий процес, а це зазвичай не допомагає проводити реформи», – пояснив він.
Серед ключових реформ, які Верховна Рада має схвалити до того часу, він назвав медичну, пенсійну, земельну реформу та проведення приватизації.
Комісар наголосив, що частина з цих змін не є популярними, що ускладнить їх схвалення ближче до виборів. Водночас, на думку Гана, вони є необхідними для розвитку України.
Ган у спілкуванні зі ЗМІ також закликав українську владу якнайшвидше запровадити європейські технічні стандарти для доступу українських підприємств до європейських ринків.
«Необхідно використати всі можливості Угоди про асоціацію і поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі», – зазначив він.
«Що стосується європейських технічних стандартів, такі стандарти прийняті в усьому світі. І якщо Україна відповідатиме стандартам Європейського Союзу, то вона зможе мати доступ до ширших, глобальних ринків», – пояснив комісар.