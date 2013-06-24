Міністр фінансів Сергій Марченко виступив у понеділок на зустрічі фінансового блоку країн G7 під час робочого візиту в Париж. У заході взяли участь міністри фінансів та голови центробанків країн­членів G7, керівництво МВФ, Світового банку, інших міжнародних фінансових організацій та Європейської комісії.

У виступі міністр подякував країнам G7 за консолідовану підтримку України та наголосив, що міжнародна допомога залишається критично важливою для забезпечення функціонування держави, підтримки макрофінансової стабільності й фінансування головних соціальних і гуманітарних потреб.

Сергій Марченко зазначив, що попри успішне стримування ворога українськими Силами оборони росія продовжує масовані атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру України. Лише 14 травня країна­агресорка випустила понад 1500 дронів і балістичних ракет. Міністр підкреслив важливість подальшої підтримки України системами протиповітряної оборони та засобами перехоплення балістичних ракет.

Міністр фінансів окреслив поточні економічні виклики, спричинені війною. У першому кварталі 2026 року ВВП України скоротився, а інфляція зросла у квітні після кількох місяців уповільнення. Водночас Україна продовжує забезпечувати стабільність бюджетних надходжень: доходи державного бюджету за перші чотири місяці 2026 року зросли на 17,2% порівняно з аналогічним торішнім періодом.

За словами Сергія Марченка, загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026—2027 роки становить 95 млрд дол. США, з яких 52 млрд 2026 року вже забезпечено.

Окрему увагу міністр приділив необхідності оперативного фінансування відновлення енергетичної інфраструктури України. Необхідно знайти механізм для нагального покриття потреб відновлення.

Сергій Марченко високо оцінив рішення партнерів ЄС щодо механізму Ukraine Support Loan (USL), який має стати основним інструментом підтримки макрофінансової стабільності України у 2026—2027 роках. Також було підтверджено послідовність України у продовженні реформ. Міністр повідомив про активну співпрацю з парламентом, міжнародними партнерами для виконання необхідних структурних умов і забезпечення довгострокової стійкості державних фінансів. Найближчим часом в Україну прибуде місія МВФ для підготовки до перегляду програми Extended Fund Facility.

Наостанок міністр фінансів закликав партнерів створити умови для використання заморожених російських активів на користь України.

Учасники зустрічі наголосили, що Україна демонструє відповідальне управління державними фінансами, зберігає функціонування економіки та продовжує адаптуватися до викликів війни, що є важливим чинником довіри міжнародних партнерів і основою для подальшої підтримки.

Джерело:

Міністерство фінансів