Медіахудожниця з України Світлана Рейніш створила відеокліп для латинської альтернативної групи Femina-X з американського міста Сан-Антоніо, штат Техас. Вона анімувала пісню Inka з альбому Multiverse, який вийде 14 березня, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
Долучитись до проекту С.Рейніш запросив арт-директор і автор ілюстрацій Еммануаль Вальтьєрра, з яким вона вже працювала раніше.
«Кліп Inka розповідає про подорож колективу до загадкового древнього світу ацтеків, до речі, п’ять «чоловічків» — це і є учасники Femina-X. Він про взаємодію з природою, переродження, оновлення природи. Не знаю, чи зчитуються всі ці моменти. Можливо, глядачеві краще просто сприймати ролик як абстрактну історію в стилі стародавнього кодексу,» — розповіла авторка.
За словами самих Femina-X, це відео є жестом поваги до древньої цивілізації інків з високогір’я Перу.