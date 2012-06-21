20-річна каноїстка Людмила Бабак з Енергодара, що на Запоріжжі, стала чемпіонкою світу з марафону. На змаганнях в Пітермаріцбурзі (Південно-Африканська Республіка) вона здолала дистанцію 19 км за 1 годину 48 хвилин. Зі старту Людмила Бабак відразу опинилися в трійці лідерів, яка, до речі стала потім і трійкою призерів, повідомили у Федерації каное України. Спочатку українка йшла третьою, поступаючись майже тринадцять секунд лідерові титулованій угорці Жанетт Лакатош — дворазовій чемпіонці світу. Втім, уже до закінчення першого кола Людмила наздогнала грізного опонента, залишивши за спиною чешку Яну Єжову. Варто зазначити, що «права» Людмила Бабак йшла ліворуч, а «ліва» Жанетт Лакатош праворуч. Ледь не чіпляючись веслами у такій, дещо небезпечній зв’язці, вони й пройшли деякий час. Ще деякий час українка та угорка йшли поруч, поки Людмила Бабак не почала відриватися від суперниці. Вирушивши в одиночне плавання, з кожним відрізком Бабак збільшувала свою перевагу і фінішувала з відривом понад три хвилини. Таким чином спортсменка додала звання чемпіонки світу до двох вищих нагород чемпіонату Європи здобутих цьогоріч. Торік на світовій першості вона була третьою.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»