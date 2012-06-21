У столиці Азербайджану Баку, де триває Чемпіонат Європи 2017 року з кульової стрільби, українські снайпери здобули чергові нагороди. Приємно, що докладаються до успіхів «синьо-жовтих» стрілків й представники Львівського державного університету фізичної культури.
Зокрема, жіноча збірна України у складі черкащанки Дар’ї Шаріпової, Наталії Кальниш з Дніпра і випускниці Львівського державного університету фізичної культури Лесі Леськів стали чемпіонками Євро-2017 у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на
Окрім командного «золота» Дар’я Шаріпова також у цій вправі завоювала срібну медаль в індивідуальних змаганнях.