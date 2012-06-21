Американку українського походження Вікторію Спартц обрали новим сенатором штату Індіана. Дівчина поїхала з нашої країни у 17-річному віці.
Вікторія Спартц перемогла шістьох інших кандидатів на зборах членів політичної партії, повідомляє WTHR.
Коли вона почала говорити під час зборів, де визначали наступника сенатора Люка Кенлі, всі помітили, що у неї сильний акцент. Як виявилося, це було зроблене навмисне.
«Я розповім вам про свій акцент. Мені нема чого приховувати. Я живу тут уже 17 років. Якщо ви виберете мене, то побачите, наскільки сильнішою стане Республіканська партія», – сказав Спартц.
Вікторія Спартц закінчила Університет Індіани. Займалася викладацькою діяльністю. Також працювала в бізнесі та державних установах. Займала посаду головного чиновника з фінансів Служби прокурора Індіани. Очолює Республіканську партію округу Гамільтон.