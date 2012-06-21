Українка Марина В’язовська зі Швейцарського федерального технологічного інституту, що розташований у Лозанні, буде удостоєна премії SASTRA Ramanujan Prize 2017 року, повідомив «Голос Америки» з посиланням на індійські ЗМІ.
Премію індійського університету SASTRA заснували в 2005 році і щорічно присуджують за видатний внесок молодих математиків у сфери, на які вплинув учений з Індії Срініваса Рамануджан. Вікове обмеження на премію встановлено на рівні 32 років, так як Рамануджан багато досягнув саме до такого віку.
За інформацією, премію вручатимуть 21-22 грудня 2017 року на Міжнародній конференції з теорії чисел в університеті SASTRA в Кумбаконамі, рідному місті Рамануджана. Її розмір становить 10 тисяч доларів. У минулому її лауреатами ставали представники найпрестижніших університетів світу.
ДОВІДКА «УК»
Марина В’ЯЗОВСЬКА – обдарований математик, яка зробила внесок у низку фундаментальних проблем у теорії чисел. Цього року Марина отримала одну з найпрестижніших математичних премій світу – «Премію Салема 2016», яку за важливістю прирівнюють до Нобелівської премії. Українка розв'язала задачу, над вирішенням якої вчені працювали кілька століть.
В’язовська народилася в Києві, де здобула ступінь бакалавра математики. Над дипломом магістра математик працювала в Німеччині.