Закон про україномовні квоти на телебаченні в Україні прийнятий у другому читанні. Відтепер частка україномовного контенту в телеефірі становитиме 75%, а за порушення телеканали штрафуватимуть.
За законопроект №5313 проголосувало 269 депутатів. Закон про україномовні квоти у першому читанні Рада ухвалила 16 березня. Його ініціатором стала Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики, нардеп від «Народного фронту» Вікторія Сюмар.
Згідно із законом про квоти на українську мову на телебаченні, у тижневому обсязі мовлення загальнонаціональних або регіональних каналів передачі і фільми державною мовою повинні становити не менше 75%. Ці квоти стосуються проміжків часу між 7:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00. Для телерадіоорганізацій місцевої категорії мовлення квота становитиме 50% передач і фільмів державною мовою в тих же проміжках часу.
Крім того, кримськотатарська мова матиме такі ж права на телеканалах, як і українська.
Нагадаємо, 8 листопада 2016 року набув чинності закон щодо частки пісень державною мовою в радіоефірі. Відповідно до закону, мовлення кожної телерадіокомпанії протягом доби на першому етапі має складатися не менше ніж на третину з українських пісень. За статистикою Нацради, радіомовники в Україні переважно виконують, а той перевиконують, державні квоти щодо обсягу україномовного контенту в ефірі. Однак низку радіостанцій таки оштрафували.