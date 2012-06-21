Корпорація «Богдан» виконує контракт, укладений з Міноборони щодо постачання новітніх санітарних автомобілів. У квітні українські Збройні сили отримали перші десять машин класу «Богдан-2251», а в травні в українську армію, надійшла чергова партія санітарних автомобілів.
Санітарний автомобіль «Богдан-2251» створений на базі позашляховика Wingle 5, він оснащений дволітровим турбодизелем потужністю 143 кінських сил (305 Нм).
Санітарний автомобіль «Богдан 2251» випробували в зоні АТО.
У кузові санітарного автомобіля розміщаються четверо поранених бійців на носилках, або вісім осіб, що сидять. У разі необхідності санітарний модуль можна швидко демонтуватися і переставити на інше шасі.
Додаткове обладнання автомобіля має систему штучної вентиляції легенів, кисневий інгалятор КПІ-02, парамедичний комплект «Медінт 1-М».
Машину оснащено додатковим акумулятором, адаптером змінної напруги (220В), автономним обігрівачем Webasto (4 кВт).