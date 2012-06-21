Учора православні віряни відзначали День хрещення Київської Руси-України і вшановували пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Саме він 1029 років тому ухвалив доленосне рішення охрестити Русь-Україну. В п’ятницю історія нагадала українцям, що в такий спосіб Київська держава «очистилася від скверни», стала легітимною і повноцінною.
Керівництво України привітало націю вранці. Президент Петро Порошенко у зверненні зазначив, що Володимир Великий прийняв християнську віру від Константинопольської церкви. «Вона для нас і дотепер є церквою-матір’ю. Саме від неї ми як країна з однією з найбільших православних громад світу очікуємо якнайшвидшого визнання природної автокефалії Української церкви — великої за кількістю вірних, рівної до інших помісних православних церков. І, зрозуміло, духовно та адміністративно незалежної від Москви, від країни-агресора», — йдеться у тексті звернення.
Свято нагадує українцям про такі одвічні християнські цінності, як правда, добро, милосердя, любов до ближнього. На переконання Петра Порошенка, вони стали вкрай важливими в умовах агресії Росії, згуртували людей і зробили націю непереможною в боротьбі за свободу і незалежність.
«Потужний потенціал християнства дав нам імпульс для єдності. Лише разом зможемо розбудувати вільну європейську демократичну Україну. Вибір християнської віри князем Володимиром був і європейським вибором. Пам’ятаймо про це. Боже великий, єдиний, нам Україну храни!» — цитує слова глави держави департамент прес-служби АП.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає цю подію епохальною, адже вона визначила подальший розвиток Української держави та її місце серед європейських народів, зумовила цивілізаційний і культурний перебіг історії. Привітання глави уряду оприлюднив департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ: «Разом із хрещенням київські князі утвердили державність, яка стала однією з найуспішніших у тогочасній Європі. Завдяки прийняттю християнства князь Володимир Великий на тисячоліття вперед забезпечив входження Києва у європейську цивілізацію, створив умови для формування унікального соціокультурного простору, який був і залишається невід’ємною частиною Європи. Протягом століть українські землі розвивалися в руслі європейської християнської культури, і навіть прихід східної деспотії та її тривале панування не змогли цього змінити. Завдяки хрещенню український європейський вибір було зроблено тоді, коли багато країн Європи лише починали розбудовувати власну державність».
У тексті наголошено, що у 988 році було обрано шлях «цивілізації і розвитку, мудрості і доброти, світла та любові». Володимир Гройсман побажав, щоб цей вибір став запорукою успіху українців, надихнув їх на нові звершення. «Бажаю всім миру, злагоди, міцного здоров’я та непереборної віри у власні сили!» — резюмував Прем’єр.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»