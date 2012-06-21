Цими днями у Брюсселі з робочим візитом перебуває урядова делегація на чолі з віцепрем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною. Делегація провела переговори у штаб-квартирі НАТО. Ішлося зокрема про безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні, яка залишається напруженою через високу концентрацію збройних сил РФ. Як стало відомо «УК» із власних джерел у штаб-квартирі НАТО, під час переговорів ішлося про внесення до порядку денного саміту НАТО, який має відбутися 14 червня, українського питання, зокрема перспектив надання нашій державі ПДЧ.

Візит Ольги Стефанішиної збігся в часі із проведенням засідання Військового комітету НАТО на рівні очільників збройних сил країн-членів, до участі у якому було запрошено Україну і Грузію як держав-партнерів з розширеними можливостями. Україну представляв головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Учасники зустрічі схвалили постійний прогрес України в оборонних реформах і наголосили, що готові надавати практичну й консультаційну підтримку нашій державі.

Руслан Хомчак, повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ, попередив партнерів: «Фактично кожен день приносить ознаки нової холодної війни. Ідеться не лише про потенційні конфлікти, які можуть виникнути не в Європі, а в Арктиці, на Близькому Сході, в Північній та Центральній Африці, Середземномор’ї тощо — усюди, де Росія демонструє агресивні амбіції та військову міць, провокує нестабільність та створює зони напруги».

Учора урядова делегація провела переговори в Єврокомісії. Урядовиця взяла участь у засіданні робочої групи Європейського зеленого курсу. Для України він створює і виклики, і нові можливості. З огляду на широке коло напрямів він матиме вагомий вплив на нашу торгівлю та економічну співпрацю з ЄС.