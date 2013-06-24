Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко взяла участь у черговому 1483-ому (DH) засіданні Комітету міністрів Ради Європи щодо виконання Україною рішень ЄСПЛ. Про це повідомляє Урядовий портал.

Маргарита Сокоренко під час свого виступу наголосила, що незважаючи на тривалу російську війну проти України, українська влада продовжує роботу над виконанням рішень ЄСПЛ навіть у надзвичайно складних обставинах, демонструючи відданість Конвенційним стандартам.

«Каверзін/Афанасьєв/Бєлоусов проти України» — група справ, що стосується проблеми жорстокого поводження з боку правоохоронних органів та проведення ефективного розслідування. За словами Уповноваженої, вирішення вказаної проблеми потребує реалізації комплексних дій, а індивідуальні заходи тісно пов’язані із заходами загального характеру: «Так, національні органи влади продовжують вживати необхідні законодавчі та адміністративні кроки. У цьому контексті увагу було приділено посиленню відповідальності за злочин катування, оновлення Стратегії протидії катуванням у системі кримінальної юстиції та Плану заходів з її реалізації. Делегати 16 країн відзначили значний прогрес України у вжитті цих заходів та закликали продовжувати працювати над вирішенням вказаної проблеми й забезпечувати нульову толерантність до жорстокого поводження в Україні».

«Ухвалюючи рішення щодо вказаної групи справ, КМ РЄ привітав ґрунтовну та детальну інформацію, надану щодо перегляду більшості цих справ після винесення рішень Суду. Водночас Комітет вперше припинив здійснення нагляду у трьох справах», – зазначила Маргарита Сокоренко. Комітет міністрів РЄ, припиняючи нагляд за цими справами, підкреслив зобов’язання України протидіяти безкарності з метою викорінення тортур відповідно до загальних заходів.

Уповноважена у справах ЄСПЛ додала: «Також Комітет підтримав ухвалення Стратегії протидії катуванням, Плану дій щодо її реалізації та змін до Кримінального кодексу, спрямованих на приведення визначення катування у відповідність до міжнародних стандартів».

Інші 2 групи справ розглядались в письмовій процедурі:

Група справ «Полях та інші проти України» стосується права заявників на повагу до їхнього приватного та сімейного життя, яке було порушено внаслідок люстрації та перебуває під посиленим наглядом Комітету міністрів.

«Вказана група справ була вдруге розглянута Комітетом на черговому засіданні. За результатами засідання було прийнято рішення щодо продовження здійснення нагляду за виконанням рішень у цій групі справ за стандартною, а не посиленою процедурою», – зауважила Маргарита Сокоренко.

«Федорченко та Лозенко проти України» – група справ, що стосується непроведення ефективного розслідування насильницьких дій, вчинених проти заявників на ґрунті расової чи релігійної нетерпимості.

«За результатами засідання Комітет міністрів відзначив прийняття Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року та заходи, які вживаються правоохоронними органами і, зокрема, зі зміцнення довіри з громадянським суспільством і ромськими громадами», – зазначила Уповноважена у справах ЄСПЛ.

«Загалом делегати зазначили, що всі відновлені розслідування все ще не завершені та підкреслив необхідність врахування висновків Суду, зокрема щодо можливих расистських мотивів правопорушень, а також ухвалення обґрунтованих та детальних індивідуальних рішень, які можна оскаржити в судовому порядку», – додала Маргарита Сокоренко.