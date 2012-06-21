Книга «Війна, що змінила Рондо» Видавництва старого Лева та творчої майстерні Аґрафка потрапила до каталогів сайту міжнародної спільноти Picturebook Makers, де зібрані дитячі ілюстровані книги найкращих авторів з усього світу.
«Опинитися у цій спільноті для художника книги — це як для бізнесмена бути надрукованим у Forbes. Просто crème de la crème у світі! Дуже тішимося!» — прокоментували засновники Аґрафки Романа Романишин і Андрій Лесів, інформують «Економічні відомості».
Книга «Війна, що змінила Рондо» розповідає історію міста Рондо, в якому живуть тендітні та вразливі створіння. Головними персонажами є троє друзів — Данко, Зірка та Фабіян. У мирне місто одного дня приходить війна. Лихо завжди приходить зненацька, війни ніхто ніколи не знав і тим паче не чекав, проте вона прийшла і торкнулася кожного мешканця Рондо.
Це книга про те, що перемогти у війні можна лише згуртувавшись, а справжнім героєм може стати кожен. Проте, навіть коли війна закінчується, вона назавжди залишає по собі сліди.
«Ми ніколи насправді не планували створювати ілюстровану книгу для дітей про війну, але реальність в нашій країні змінилася. Часто батьки не знають, як пояснити своїм дітям, що таке війна і чому вона прийшла до їхніх домівок. Ми вирішили створити ілюстровану книгу, яка може стати відправною точкою для такої щирої розмови між дітьми та їхніми батьками про те, що відбувається… Ми відчували, що повинні бути чесними і базувати історію на нашому власному досвіді», — розповіла пані Романишин.
«Ця книга не про війну в Україні; мова йде про війну як загальну хворобу в світі. Вона розповідає дітям, як важливо не боятися, бути сильними, залишитися разом зі своїми людьми, і зберігати надію», — кажуть автори.