Деякі експерти позаминулого року висловлювали негативні прогнози – ніби за два роки (тобто, зараз) Україна стане імпортером молочних продуктів, бо своє виробництво вже не зможе забезпечити внутрішній ринок. Такі прогнози не справдилися, зауважила заступник міністра аграрної політики України Ольга Трофімцева на ХІ Міжнародному молочному конгресі у Києві: «Україна стає все більш експортно орієнтованою у молочній галузі. Ця галузь вже може достойно представляти себе на світових ринках, і не лише як експортер, але і як партнер, з яким можна робити спільні проекти і в генетиці, і в переробці, і в питаннях якості та безпечності молока і молочних продуктів».
Ще два роки тому, за словами Ольги Трофімцевої, німецькі експерти зазначали, що українські аграрні виробники вже «вставили ногу у двері Європейського Союзу». Наразі, за словами заступника міністра, стоїть завдання побудови молочного сектору як єдиного ланцюга від корови до кінцевого споживача, де той споживач є, чи в Україні, чи, скажімо, в Японії. Вже зараз відбувається поступовий рух у зміні структури молочного виробництва – від приватних домогосподарств до професійних господарств, як великих, так і малих, з різною формою власності. Надалі саме вони формуватимуть структуру нашого молочного ринку: «Незважаючи на те, що торік зафіксовано незначне зменшення поголів’я і обсягів виробленого молока, для мене позитивним сигналом є те, що відбуваються якісні структурні зміни».