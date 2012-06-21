«Недалеко той день, коли кожна людина носитиме із собою електронний блокнот, що є комбінацією плаского дисплея з мініатюрним радіоприйомопередавачем. Набираючи на клавіатурі цього блокнота потрібний код, можна буде у будь-якому місці на нашій планеті викликати з гігантських комп’ютерних баз даних будь-які тексти і зображення, зокрема динамічні». Ці слова із книжки Віктора Глушкова «Основи безпаперової інформатики», виданої 1982 року, громадянам СРСР видавалася далекою фантастикою.

Насправді ще у 1964 році київські кібернетики запропонували створити праобраз сучасного інтернету — загальнодержавну автоматизовану систему збирання і обробки інформації для обліку, планування та управління народним господарством (ЗДАС). Однак проти цього повстали директори великих підприємств і чиновники найвищого рангу, які відчули загрозу незамінній для них адміністративній системі управління, й навіть ідеологи та кадебісти. Перші усвідомлювали, що точна статистика засвідчить ущербність господарювання по-радянськи, а другі прагнули тотальної секретності, яку знищувала ЗДАС, дозволяючи у режимі реального часу стежити за роботою всього народногосподарського комплексу.

Світ досі впевнений, що перші персональні комп’ютери з’явились у США, хоч насправді створена 1965 року в Києві машина для інженерних розрахунків (МІР) фактично стала прообразом звичних нам нині комп’ютерів. Це єдина радянська ЕОМ, яку закупили США. Звісно, не для використання за прямим призначенням, а для вивчення, щоб створити власні персональні комп’ютери.

Однак звинувачувати американців у підступності підстав немає, бо в СРСР техніка типу МІР не мала жодних перспектив. Тут навіть друкарські машинки обліковували у КДБ, а в реальність існування побутових пральних машин-автоматів вірили лише ті, хто мав змогу побувати на Заході.

Завдяки генію Віктора Глушкова обчислювальні машини почали конструювати на міцній теоретичній базі створеної ним науки

За сталінських часів кібернетику вважали лженаукою, яку офіційно іменували «продажною дівкою імперіалізму». Лише прорив у космос, забезпечений генієм Сергія Корольова, змусив усвідомити, що без потужних обчислювальних машин цій галузі не обійтися.

Головним кібернетиком країни став Віктор Глушков, завдяки таланту і новаторським ідеям якого Київську лабораторію обчислювальної техніки і прикладної математики АН України в 1957 році реорганізували в Обчислювальний центр АН УРСР. На його базі 1962-го заснували Інститут кібернетики, який став всесоюзним центром розв’язання теоретичних і практичних завдань новітньої наукової галузі. Як і київський завод «Електронмаш» — флагман з випуску розроблених українськими науковцями ЕОМ, що їх використовували насамперед у військовій галузі.

Віктора Глушкова вважають росіянином, хоч його батько етнічний українець, а шкільні роки майбутнього кібернетика, якого за любов до математики однокласники прозвали Алгеброю, пройшли у місті Шахти, яке до 1923 року належало до України. Не дивно, що видатний вчений любив українські пісні й називав створені під його керівництвом обчислювальні машини дорогими для нього іменами: «Київ», «Дніпро», «Україна». І першу в СРСР Енциклопедію кібернетики не лише видрукувано в Києві, а й написано рідною для радянських кібернетиків українською мовою.