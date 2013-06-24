У 2023 році Україна вперше підготувала та подала три номінації на включення до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Дві з них розглядатимуть наступного року – це міжнародна номінація до Репрезентативного списку, підготовлена спільно з Республікою Естонія, «Українська писанка: традиція і мистецтво», а також номінація до Реєстру належної практики охорони «Практика з охорони кобзарсько-лірницької традиції». Номінація «Технологія виконання вишивки «білим по білому» міста Решетилівки Полтавської області» проходитиме процедуру розгляду в циклі 2025 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Сподіваюсь, що Списки ЮНЕСКО будуть поповняться нашими двома елементами нематеріальної культурної спадщини вже наприкінці 2024 року. Таке рішення покаже, що українська спадщина є джерелом незламності та мужності народу в боротьбі за незалежність та майбутнє», – сказав Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, раніше до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства (ЮНЕСКО) вже внесені: Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості; Традиція Косівської мальованої кераміки; Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього. До списку нематеріальної культурної спадщини, яка потребує термінової охорони внесено такі елементи, як: Козацькі пісні Дніпропетровщини й Культура приготування українського борщу.