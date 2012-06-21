Уже вчетверте в Анталії за підтримки місцевої державної адміністрації організували великий фестиваль-ярмарок «Барви районів». Цей захід представляв турецьку культуру і національних меншин, які проживають у цій країні. Органи влади подбали про прекрасну сцену і безплатне облаштування павільйонів для національних товариств. Кожна з громад могла представити національні вироби і страви.
«Українська родина», яку очолює Віта Михайлова, теж побувала на фестивалі-ярмарку. Господині спекли коровай і торти, виготовили барвисті віночки, ляльки-мотанки, прикраси, вироби зі скла, рушники і вишиванки. Був і дитячий асортимент. Торгували з доброчинною метою: збирають кошти на лікування хлопчика з України Владислава Вороб’я, якому в анталійській клініці зробили трансплантацію кісткового мозку.
Фестиваль-ярмарок тривав шість днів. Завершував його великий концерт. Виступити на ньому співвітчизники з Анталії запросили й гурт «Пшеничне перевесло» з Тернополя. Ансамбль дарував турецьким слухачам українські народні й авторські пісні. Як нагороду отримував щирі оплески. Було приємно, коли після виступу українці, які мешкають у Туреччині, розчулено дякували за пісні, просили сфотографуватися разом.
Мелодійність, жартівливість, танцювальну ритміку українських пісень і мелодій, що виконував гурт «Пшеничне перевесло», вразили й координатора фестивалю «Світ братерства» Хатідже Бозкурт. Вона навіть пішла у танець разом з виконавцями.
Атмосфера доброзичливості, життєрадісності панувала під час усього фестивалю. Масштабний захід тривав десять днів за участі представників 40 країн. Це було свято національних культур, які єднають людей.