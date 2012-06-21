100 років тому в березні розпочалися події одного з найважливіших і найскладніших періодів в історії українського народу ХХ століття — Української революції 1917—1921 років. Нині Україна є спадкоємицею державницьких традицій, закладених нею.

То що таке Українська революція? Які її досягнення? Чому Українська Соціалістична Радянська Республіка не була формою української державності? Які елементи гібридної війни проти Української Народної Республіки успадкувала і використовує російська пропаганда нині? Які уроки з подій 1917—1921 років має винести Україна, щоб вистояти і перемогти в сучасній війні? Як держава вшановуватиме 100-річчя революції? Про ці та інші теми, а також заходи, що відбудуться впродовж року в контексті відзначення подій Української революції, йшлося вчора на прес-конференції в Укрінформі.

У межах відзначення 100-річчя подій Української революції 1917—1921 років у Києві буде споруджено монумент Соборності України та пам’ятник головному отаману військ УНР Симонові Петлюрі. Про це повідомив журналістів віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

За словами віце-прем’єра, українське суспільство не досить добре знає історію 100-річної давнини. Надто живучі штампи та ідеологічні міфи, нав’язані радянською пропагандою. Тож для кращого інформування суспільства про ті події та вшанування їх учасників 2017-й указом Президента було оголошено Роком Української революції 1917—1921 років.

Найближчим часом буде створено організаційний комітет з підготовки і проведення заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917—1921 років та вшанування пам’яті її учасників. Його співголовами стануть Прем’єр-міністр і Глава Адміністрації Президента, а до складу комітету ввійдуть науковці, представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, громадських об’єднань, члени Ради з питань національної єдності. Акцент робитимуть на регіони, де буде створено відповідні оргкомітети, додав Павло Розенко.

А Український інститут національної пам’яті розпочинає інформаційну кампанію до 100-річчя Української революції 1917—1921 років, повідомив голова інституту Володимир В’ятрович.

«У 2017 році ми проведемо міжнародну конференцію «Революція, державність, нація», яку плануємо на червень. Буде також вулична фотовиставка в Києві, відкриття якої заплановано на серпень. Потім тиражуємо ці виставки і розсилаємо їх на місця — вони продовжать життя в областях», — поінформував В. В’ятрович.

За його словами, Український інститут національної пам’яті має намір втілити у життя всеукраїнський пошуковий проект «Місця пам’яті Української революції 1917—1921 рр.» та розміщення тематичної соціальної реклами в регіонах. Окрім того, разом з апаратом Верховної Ради інститут організує виставку «100 років першого українського парламенту».

Упродовж року команда інституту виготовить комплект інформаційно-просвітницьких стендів для експонування у регіонах та настільну гру за мотивами подій та місць Української революції. Також заплановано запис аудіоальбому «Пісні Української революції» у виконанні гурту «Хорея Козацька» та розроблення сайту Української революції 1917—1921 років.

Початок революції пов’язаний зі створенням Української Центральної Ради на чолі з Михайлом Грушевським 17 березня 1917 року. За короткий час вона перетворилася з представницького органу українського громадського руху на повноцінний парламент Української Народної Республіки.

Під час революції український народ уперше в ХХ сторіччі створив суверенну національну державу з усіма належними ознаками: територія, кордони, символи, органи влади, військо, гроші, мова. Розбудовою Української Народної Республіки, Української Держави та Західно-Української Народної Республіки українці довели свій потенціал національного державотворення. Уперше після століть бездержавності відбулось об’єднання в одній соборній державі східних і західних українських земель.

Досвід самостійної соборної України відіграв вирішальну роль у подальшій визвольній боротьбі українців. Здобутки революції та причини її поразки мають стати важливим уроком для сучасної України. Вивчення Української революції 1917—1921 років варто вивести за межі шкільної програми та вчити наших співвітчизників робити висновки заради подальшого розвитку країни. Таку думку висловив державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко.