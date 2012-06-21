Земельна проблема, особливо для учасників АТО, нині, як і раніше, гостра. Усі вони згідно із законом мають право на отримання ділянки. Але з’ясовується, домогтися надання паю — часом велика проблема. І що дорожча земля згідно з географічним розташуванням, то складніше. А ще відведена ділянка може виявитися не придатною для спорудження будинку і ведення домашнього господарства. Про це йдеться в численних зверненнях військових до відповідних органів.

У січні 2017 року обурені учасники АТО навіть виходили перекривати автотрасу Сміла — Кам’янка. Серед вимог активістів: забезпечення відкритості інформації Держгеокадастру в Черкаській області щодо надання земельних ділянок учасникам АТО та членам їхніх родин, нарахування пільг на електроенергію та забезпечення ліками за пільговими рецептами.

Недавно земельні проблеми учасників АТО обговорювали на спільній нараді в Черкаській облдержадміністрації. Там зібралися керівники й члени організацій ветеранів АТО, представники обласної й міської влади. Бійці звинувачували посадовців у бездіяльності, бідкалися, що з наданням земельних ділянок і квартир затягують, наголошували на необхідності мінімізувати можливі корупційні схеми.

А днями область сколихнула ще одна скандальна земельна справа, якою вже займаються СБУ разом із прокуратурою. Жителі села Матусів Шполянського району повідомили, що людина, яка зрадила Батьківщину і нині воює за «ДНР», рішенням сільської ради одержала в селі ділянку землі площею 2 гектари. Документи на її одержання подали родичі односельця, який народився й виріс у Матусові. Ідеться про колишнього офіцера Збройних сил України Сергія Добренка, який свого часу проходив службу в Донецьку, а потім демобілізувався і переїхав у так звану ДНР, де навіть отримав «чин».

Документи доводять, що Сергій Добренко нині воює за так звану Донецьку народну республіку: є копія указу голови «республіки» про призначення його «Руководителем аппарата Совета обороны ДНР». За словами Матусівського сільського голови Василя Колісника, землю надали ще до того, як він обійняв цю посаду.

Ситуацію прояснили правоохоронці. Прес-служба прокуратури області повідомила, що за наслідками спеціального (заочного) досудового розслідування, яке здійснював слідчий відділ управління СБУ в Черкаській області, затверджено й скеровано до суду обвинувальний акт щодо жителя Черкащини за фактом участі в діяльності терористичної організації «Донецька народна Республіка».

«Зловмисник, — ідеться в повідомленні, — перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області та будучи полковником Збройних сил України, у 2014 році перейшов на бік ворога та досі бере активну участь у діяльності терористичної організації «Донецька народна Республіка». У зв’язку з тим, що згадана особа переховується від слідства на тимчасово окупованій території України, її оголошено у всеукраїнський розшук і надано судом дозвіл на затримання. Дії останнього кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без неї».

Зрозуміло, у цій справі ще розставлено не всі крапки над «і». Остаточне рішення, сподіваємося, справедливе, ухвалить суд. Однак місцевим органам влади, розглядаючи такі питання, не завадило б максимально коректно ставитися до відведення землі у межах своїх територій, щоб не створювати соціальної напруги.