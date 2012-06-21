Експорт молочних продуктів з України в січні-червні 2017 року склав 63,2 тис. т, що на 22,8% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.
Про це повідомив аналітичний департамент Ради з питань експорту продовольства (UFEB).
«Зростання експорту забезпечує масло та суха сироватка. У той же час, динаміка по молоку та вершках, як згущених так і незгущених, а також кисломолочній продукції від'ємні», — говориться у повідомленні.
Так, експорт молочної сироватки у січні-червні цього року збільшився на 50% порівняно з минулим роком та склав 17,9 тис. т. Основними ринками збуту були Китай (50,4%; $6,8 млн), Індія ($862 тис.; 6,35%) та Малайзія ($711 тис.; 5,24%).
Експорт вершкового масла зріс більш як у тричі — до 12,3 тис. т. Найбільше продавали його до Марокко (18,5%; $8,3 млн) та Казахстану (12,9%; $5,8 млн).
Разом з тим, експорт молока та вершків незгущених у січні-червні склав 4 тис. т., що на 10,1% менше, ніж за перше півріччя минулого року. При цьому виручка від експорту склала $2,6 млн, збільшившись на 10,1%. Основними ринками збуту були Молдова (з часткою 46,3%, або $1,2 млн.) та Грузія (26,4%; $693 тис.).
Експорт молока та вершків згущених склав 23,3 тис. т, що на 10,7% менше, ніж у першому півріччі 2016 року. При цьому виручка від поставок цієї продукції за кордон зросла на 13,7%, до $40,4 млн. Продавали найбільше до Казахстану (19,7%; $7,9 млн) та Бангладеш (10,7%; $4,3 млн).
Продажі кисломолочної продукції за кордон за аналізований період скоротилися на 1,6% — до 1,5 тис. т. Дохід від її продажу склав $1,5 млн. Поставляли продукцію найбільше до Молдови (60,3%; $890 тис.) та Грузії (22,9%; $338 тис.).