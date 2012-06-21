Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Фахівці Мінагрополітики зустрілися зі швейцарськими колегами, аби обговорити впровадження системи контролю за безпечністю харчових продуктів. Швейцарія в цьому питанні – серед лідерів, тамтешня система контролю якості посідає провідні місця у світових рейтингах, навіть сама марка «Зроблено у Швейцарії» гарантує високу якість не лише сирів та годинників, а й всієї національної продукції.

Отож зустріч заступника міністра аграрної політики та продовольства України Олени Ковальової, представників Держпродспоживслужби та Мінагрополітики з експертами Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) Крістіаном Робіном та Барбарою Єггін, працівниками Проекту з безпечності молока (SAFOSO) було присвячено насамперед питанням створення та впровадження сучасної системи контролю за безпечністю харчових продуктів на основі оцінки ризиків у циклі виробництва та збуту молочних продуктів в Україні, повідомляє прес-служба Мінагрополітики. Це є важливим етапом для розвитку молочної галузі та тваринництва в цілому.

«Діяльність швейцарсько-українського проекту є органічною складовою системного процесу відновлення галузі тваринництва та забезпечення виробництва безпечного молока. З одного боку, ми маємо вагому цьогорічну підтримку тваринництва і кооперації від Уряду, з іншого боку – важливим є питання розробки нормативно-правової бази щодо приведення вимог якості молока до європейських. Також діяльність проекту спрямована на надання технічної допомоги Держпродспоживслужбі щодо забезпечення контролю та створення умов поліпшення виробництва молока та його постачання до кінцевого споживача», – зазначила Олена Ковальова.

Вона додала, що ефективна співпраця проектів, які підтримуються швейцарською стороною за участі українських виробників та профільного міністерства дала помітні результати в розвитку українського ринку органічної продукції та має суттєвий вплив на становлення системи контролю безпечності молока та молочних продуктів в Україні.

У рамках зустрічі особливу увагу було присвячено подальшому розвитку малих виробників молочної сировини та покращенню якості молока та молочних продуктів. Було обговорено перспективи подальшої співпраці в частині підтримки локального молочного виробництва, у тому числі шляхом розвитку кооперативів, з метою надання населенню та сімейним фермам можливості переробляти невеликі обсяги молока та реалізовувати їх в місцевих закладах торгівлі та харчування.

Крім того, у ході зустрічі обговорювалися результати проведення круглих столів, виставок, засідань робочих груп в рамках співпраці Мінагрополітики та проекту з безпечності молока.

Також йшлося про роботу пілотної програми контролю сирого молока в чотирьох областях, на які поширюється дія проекту (Вінницька, Миколаївська, Полтавська та Харківська). У разі успішної реалізації проекту програму контролю планується поширити на усіх виробників молока та пункти заготівлі молока. На сьогодні вже відбувся тендер з закупки лабораторного обладнання для державних лабораторій цих областей, і в наступному місяці обладнання буде передане лабораторіям. Нині уже напрацьовано моделі реалізації пілотної програми, окреслені шляхи співпраці виробник – лабораторія – переробник – Держпродспоживслужба.

За результатом зустрічі досягнуто домовленості розглянути можливість подальшої співпраці в галузі органічного виробництва, безпечності молочної продукції та підтримки малих виробників сільськогосподарської продукції, сільськогосподарської кооперації.

Нагадаємо, що Проект з безпечності молока (САФОЗО) здійснюється за підтримки Швейцарської Конфедерації через Державний Секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO).