Лідери Німеччини, Франції та Польщі зібралися в Берліні, щоб обговорити підсумки своїх останніх дипломатичних зусиль для врегулювання напруженої ситуації, яка склалася на кордонах України. Цю зустріч ЗМІ охрестили кризовим самітом «Веймарського трикутника». Таку назву має неформальний форум між Німеччиною, Францією та Польщею, ідея якого полягає в узгодженні зовнішньої політики трьох країн.

Президент Франції, яка головує в Євросоюзі, прибув до Берліна після переговорів у Москві та Києві. Згідно із заявами французьких посадовців, Еммануелю Макрону вдалося домовитися з Путіним про те, що Росія найближчим часом не піде на ескалацію проти України. Але у Кремлі ці заяви спростували. Прессекретар господаря Кремля Дмитро Пєсков зауважив, що Москва та Париж не можуть укладати жодних угод, бо «хоч Франція і член ЄС, і член НАТО, але в НАТО лідерство Франції не належить, лідерство належить іншій країні».

Олаф Шольц цими днями побував у Вашингтоні, де звірив годинники з американськими партнерами. Федерального канцлера ФРН критикують і в ЄС, і в рідній Німеччині за відмову постачати Україні зброю. Ось і у США Шольц заявив про єдність позицій з американцями, проте уникнув згадки про те, що «Північний потік-2» буде зупинено у разі російської агресії. А президент Польщі, яка в січні перебрала на себе повноваження головуючої в ОБСЄ, прибув у Берлін із Брюсселя, де зустрічався з високопосадовцями ЄС і НАТО. Під час цих зустрічей українська тема була однією з головних. Тож лідерам «Веймарського трикутника» було про що поговорити.

Після завершення переговорів Дуда, Макрон і Шольц вийшли до журналістів і зробили спільну заяву. Канцлер ФРН зазначив, що союзники з НАТО мають спільну позицію щодо ситуації довкола України й заходів, які буде вжито, якщо її територіальну цілісність і суверенітет порушить Росія. «Наша спільна мета — уникнути війни в Європі», — заявив канцлер. Він зазначив, що розміщення великої кількості російських військ на кордоні з Україною «викликає тривогу». «Наша спільна думка полягає в тому, що порушення українського кордону неприйнятне й матиме далекосяжні наслідки в політичному, економічному та, безперечно, геостратегічному плані», — сказав Олаф Шольц.

Президент Польщі наголосив, що країни «Веймарського трикутника» не відмовляться від своїх зусиль, спрямованих на деескалацію напруженості. «Ми зобов’язані знайти рішення, щоб уникнути континентальної війни. Вірю, що ми цього досягнемо. На мою думку, сьогодні найважливіше — це єдність і солідарність», — зауважив Анджей Дуда.

Еммануель Макрон закликав до переговорів з Москвою щодо питань безпеки, на яких має бути підтверджено непорушність кордонів у Європі. «Ми маємо разом знайти шляхи й засоби для ведення вимогливого діалогу з Росією», — сказав президент Франції. Він наголосив на важливості продовжувати мирні переговори в нормандському форматі, спрямовані на врегулювання конфлікту на Донбасі, спричиненого російською воєнною агресією.

Останні переговори в нормандському форматі на рівні радників лідерів країн відбулися 26 січня. На зустрічі сторони погодили комюніке, перший документ із грудня 2019 року, і підтримали режим припинення вогню в ОРДЛО. А сьогодні, як планують, у Берліні має пройти друга зустріч радників нормандського формату. Після неї 14—15 лютого Олаф Шольц перейме естафету від Еммануеля Макрона і здійснить подвійний візит до Москви та Києва.

Офіційний представник Держдепартаменту США Джаліна Портер відреагувала на нібито готовність російського президента до деескалації на російсько-українському прикордонні, яку він, за словами французького лідера, висловив під час зустрічі у Москві.

«Річ у тім, що довкола України досі перебуває понад 100 тисяч російських солдатів. Росія продовжує перекидати війська і техніку до кордонів з Україною. І ми вважаємо, що їх зосереджено на таких позиціях, що вони можуть напасти будь-якої миті, — цитує УНІАН слова американської посадовиці. — І якщо Росія все-таки вторгнеться, то з часом вона опиниться у слабшому становищі, а НАТО стане сильнішим і згуртованішим».