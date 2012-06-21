Українська громада Німеччини має намір заснувати перше українське радіо в країні. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила місцева активістка Ольга Малишко-Демидова.
Цільову аудиторію майбутнього радіо означено таким чином:
українська діаспора в Німеччині;
німецькомовна аудиторія, яка цікавиться Україною та має бажання дізнатися про нашу державу більше.
Наразі ініціативна група проводить опитування серед українців Німеччини щодо бажаного контенту радіостанції. Взяти участь в опитуванні можна за посиланням.