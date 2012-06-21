Тріумфальною перемогою для української боксерської команди завершився 42-й чемпіонат Європи, що його приймав харківський СК «Локомотив». За підсумками змагань «синьо-жовта» збірна посіла першу сходинку в командному заліку. На рахунку наших боксерів — три «золота», «срібло» та дві «бронзи». Першу нагороду найвищого ґатунку для України здобув Юрій Шестак. У фіналі вагової категорії до 64 кг наш співвітчизник переміг росіянина Габіля Мамедова.
Титул чемпіона Європи у ваговій категорії до 75 кг виборов Олександр Хижняк. У вирішальному поєдинку полтавський боксер здобув безкомпромісну перемогу над представником Азербайджану Кямраном Шахсуварли.
Третю найвищу нагороду континентальної першості до медальної скарбнички поклав Віктор Вихрист. Одноголосним рішенням суддів 5:0 на користь українця завершилась фінальна зустріч з представником Туманного Альбіону спаринг-партнером Ентоні Джошуа Фрейзером Кларком у ваговій категорії 91+.
Микола Буценко став срібним призером домашнього європейського чемпіонату у ваговій категорії до 56 кг. Євген Барабанов (69 кг) та Дмитро Замотаєв (52 кг) піднялися на третю сходинку п’єдесталу.
«Спортивна Європа вже в Україні, а ми у ній справжня європейська нація переможців», — зазначив, коментуючи успіх, міністр молоді та спорту Ігор Жданов.
Високий рівень українських спортсменів визнала й суддівська комісія турніру, назвавши Олександра Хижняка кращим боксером континентальної першості.
Попереду у наших спортсменів — світова першість у Гамбурзі.