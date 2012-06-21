Днями в Індонезії біля міста Тангеранг в Яванському морі успішно протестували бронетранспортери БТР-4М, які були вироблені в Україні, повідомляє Defense blog.
БТР-4М розроблені на Харківському конструкторському бюро. Нові бронетранспортери мають німецький двигун Deutz та пакет оновлень, який надає техніці можливості амфібії.
Як зазначається, техніка може плавати в морі та долати водні перешкоди без будь-яких змін в конфігурації.
Міністерство оборони Індонезії уклало контракт з українським державним концерном Укроборонпром на поставку п'яти бронетранспортерів БТР-4М в лютому 2014 року.
Військові транспортні засоби, що прибули з України до Індонезії у вересні 2016 року є першим військовим експортом України до Індонезії впродовж 20 років.