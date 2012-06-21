Понад 200 українських спортсменів, які не чують, представляють Україну на ХХІІІ літніх Дефлімпійських іграх у турецькому місті Самсун. Наші дефлімпійці, які на попередніх іграх посіли друге загальнокомандне місце, сподіваються досягти високих результатів і цього разу. Та зробили для цього перший крок: медальний рахунок відкрили «золотом».
Чемпіоном у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів став Олександр Костик. Для спортсмена з Кіровоградщини це другі Дефлімпійські ігри, однак лише перша нагорода.
З успішним стартом і перемогою стрільця привітав міністр молоді та спорту Ігор Жданов: «У запеклій боротьбі наш спортсмен випередив найближчого переслідувача з Кореї на 1,4 бала. Упевнений, такий гарний початок задасть переможний темп усій нашій збірній команді аж до завершення змагань. З перемогою, Україно! Браво, Олександре!» — написав посадовець у вітанні.
Яскраво розпочала змагання ХХІІІ Дефлімпіади національна дефлімпійська збірна команда з волейболу (жінки), яка перемогла команду Бразилії з рахунком 3:0 (25:19; 25:29, 25:8).
Дуже добре виступили українські баскетболісти, котрі у матчі з Кенією перемогли з промовистим рахунком 78:21.
На жаль, національна дефлімпійська збірна з бадмінтону, вигравши у суперників з Бразилії з рахунком 4:1, зазнала поразки від команди Кореї з рахунком 0:5. А футболісти-дефлімпійці поступились команді Японії з рахунком 2:1. Та ми віримо в них і сподіваємось, що у наступному матчі у своїй групі (група С — Японія, Україна, Італія, Аргентина) вони переможуть. Гра з італійцями відбудеться 21 липня.
Учора наша команда змагалася в десяти видах спорту: пляжний волейбол (чоловіки, жінки), боулінг, плавання, дзюдо, настільний теніс, волейбол (чоловіки), баскетбол (жінки), стрільба кульова (жінки). Змагання триватимуть до 30 липня. Наша збірна змагається в 16 видах спорту.
Загалом у головних змаганнях чотириріччя беруть участь майже 5 тисяч спортсменів, які не чують та з порушеннями слуху із 109 країн. Дефлімпіада-2017 представлена 21 видом спорту, зокрема 16 індивідуальними та 5 командними.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»