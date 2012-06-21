Олександр Костик (посередині) поцілив у "десятку".

Понад 200 українських спортсменів, які не чують, представляють Україну на ХХІІІ літніх Дефлімпійських іграх у турецькому місті Самсун.  Наші  дефлімпійці, які на попередніх іграх посіли друге загальнокомандне місце,  сподіваються досягти високих результатів і цього разу. Та  зробили для цього перший  крок: медальний рахунок відкрили «золотом».

Чемпіоном  у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів став Олександр Костик. Для спортсмена з Кіровоградщини  це  другі Дефлімпійські ігри, однак лише перша нагорода.

З успішним стартом і  перемогою стрільця привітав міністр молоді та  спорту Ігор Жданов: «У запеклій боротьбі наш спортсмен випередив найближчого переслідувача з Кореї на 1,4 бала. Упевнений, такий гарний початок задасть переможний темп усій нашій збірній команді аж до завершення змагань. З перемогою, Україно! Браво, Олександре!» — написав посадовець у вітанні.

Яскраво розпочала змагання ХХІІІ Дефлімпіади національна дефлімпійська збірна команда з волейболу (жінки), яка перемогла команду Бразилії з рахунком 3:0 (25:19; 25:29, 25:8).

Дуже добре виступили українські баскетболісти, котрі у матчі з Кенією перемогли з промовистим  рахунком  78:21.

На жаль, національна дефлімпійська збірна з бадмінтону, вигравши у суперників з Бразилії з рахунком 4:1, зазнала поразки від  команди Кореї з рахунком 0:5. А  футболісти-дефлімпійці поступились команді Японії з рахунком 2:1. Та ми віримо в них і сподіваємось, що у наступному матчі у своїй групі (група С — Японія, Україна, Італія, Аргентина) вони переможуть. Гра з італійцями відбудеться  21 липня.

Учора наша команда змагалася в десяти видах спорту: пляжний волейбол (чоловіки, жінки), боулінг, плавання, дзюдо, настільний теніс, волейбол (чоловіки), баскетбол (жінки), стрільба кульова (жінки). Змагання триватимуть до 30 липня. Наша збірна змагається в 16 видах спорту.

Загалом у головних змаганнях чотириріччя беруть участь майже 5 тисяч спортсменів, які не чують та з порушеннями слуху із 109 країн. Дефлімпіада-2017 представлена 21 видом спорту, зокрема 16 індивідуальними та 5 командними.

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»